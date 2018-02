Tre personar drepne i antatt ELN-angrep

utenriks

Mennene vart drepne av gjerningsmenn på motorsyklar i Tibu nær grensa til Venezuela, opplyser politiet i ei fråsegn. Tibu ligg i regionen Norte de Santander, eitt av dei største områda for dyrking av coca i Colombia. Fleire grupper driv med narkotikasmugling i området.

Dei mistenkte angreip ein politistasjon i området tidlegare, men ingen vart skadde.

ELN starta fredssamtalar i Ecuador med Colombias regjering for eit år sidan, men i januar sette president Juan Manuel Santos samtalane på vent etter ei rekkje bombeangrep ELN har fått skulda for. Santos har også trappa opp den militære innsatsen mot geriljagruppa.

Santos går av i august, men håpar å komme fram til ein fredsavtale med ELN, slik han klarte med den største geriljagruppa i landet, FARC. FARC har lagt ned våpena og skifta ham og blitt eit politisk parti. Santos fekk Nobels fredspris for avtalen, som er det viktigaste steget for å få slutt på over eit halvt hundreår med borgarkrig og politisk vald.

Colombia og Venezuela deler ei 2.200 kilometer lang grense. Forholdet mellom landa er spent, og Colombia må ta seg av tusenvis som flyktar frå den økonomiske og humanitære krisa i nabolandet. Ifølgje colombianske styresmakter er det rundt 550.000 venezuelanarar i landet, men dette kan stige til ein million dei nærmaste månadane.

