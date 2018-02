Tradisjonsrik avis i Brasil satsar igjen på papir

utenriks

– Tilbakekomsten til papirutgåva var ein enorm suksess, fastslår avisa sjølv måndag, etter at 40.000 aviser vart selde på nokre timar dagen før.

Journal do Brasil vart stifta i 1896 og var ein av Brasils viktigaste aviser i over eit hundreår. Under militærdiktaturet frå 1964 til 1985 trassa avisa ei rekke gonger sensurmyndigheitene i landet.

Mot slutten av 1990-talet begynte derimot opplaget å falle. I 2010 vart Journal do Brasil ei rein nettavis, noko som vart grunngjeve både med eit ønske om å vere «forut for si tid» og omsynet til miljøet.

Ein brasiliansk verftsmagnat, Omar Resende Peres, kjøpte avisa i fjor og varsla då at han ville satse på ei ny papirutgåve.

