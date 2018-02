SOHR: 25 sivile drepne i flyangrep mot IS-kontrollert område

utenriks

Flyangrepa var retta mot område rundt landsbyen al-Shaafah nær grensa til Irak, rett nord for den tidlegare IS-bastionen Albu Kamal.

– 25 sivile, blant dei sju barn, vart drepne i flyangrep frå koalisjonen søndag mot landsbyen al-Shaafah og dei omkringliggjande ørkenområda, seier SOHRs leiar Rami Abdulrahman.

– Denne landsbyen er den siste lomma som blir kontrollert av IS aust i Syria, ifølgje han.

Fleire tital sivile er drepne i flyangrep frå den USA-leidde koalisjonen mot antatte IS-mål i Deir Ezzor-provinsen dei siste vekene, ifølgje SOHR.

Opprørarane frå den ytterleggåande islamistgruppa IS kontrollerte på det meste rundt halvparten av Syria, men er no i stor grad nedkjempa og sit ifølgje Abdulrahman tilbake med under 3 prosent av territoriet.

