Fem omkom i eksplosjon i Leicester

Ytterlegare fem menneske er skadde, og leitinga held fram i ruinane etter moglege andre offer for eksplosjonen.

Hendinga skjedde seint søndag kveld. Leicester-politiet opplyste måndag morgon at fire menneske var stadfesta omkomne, men talet vart på ettermiddagen oppjustert til fem.

Leitearbeidet vart innstilt måndag ettermiddag på grunn av frykt for at ein nabobygning ville rase saman, men søket skal takast opp att seinare, opplyser politiet og brannvesenet.

Dødstalet kan stige, åtvarar politisjef Shane O'Neill.

– Vi har grunn til å tru at ikkje alle er funne enno, og søkjearbeidet held derfor fram på staden, seier han.

Eksplosjonen i bygningen, som ligg i eit bustadområde vest for Leicester sentrum, utløyste ein brann. Det var ein matbutikk i første etasje og to leilegheiter i dei to etasjane over.

Årsaka til eksplosjonen er førebels ikkje kjent, men politiet var raskt ute med å seie at det ikkje ligg føre mistanke om terror.

– Det var svært skummelt. Eg bur fem minutt unna, men huset mitt rista. Eg gjekk ut og såg ei stor røyksøyle og flammar, seier Graeme Hudson.

