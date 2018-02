Europa hardt ramma av kulde frå Sibir

utenriks

"The Beast from the East», som vêret er blitt kalla av britiske medium, er venta å trekke kald luft frå Sibir i Russland inn mot resten av Europa dei kommande dagane.

Kaldfronten nådde Nord-Italia søndag – og måndag trekte snøvêret sørover til Roma. Colosseum, Forum Romanum og Palatinerhøgda er blant turistattraksjonane som er blitt stengde som følgje av det uvanlege vêret.

Styresmaktene i landet har oppfordra folk til å bli verande heime så mykje som mogleg. I tillegg har dei stengt fleire av Romas skular. Busstilbodet er kraftig redusert, og togtrafikken inn og ut av byen er prega av forseinkingar og kanselleringar.

Snøfallet stoppa på ettermiddagen, og no er italienske soldatar utstasjonerte i byen for å rydde unna snøen – som også har ført til problem for flytrafikken i Roma.

Åtte fraus i hel i Polen

Italia er langt frå aleine om å vere ramma av kulda. I Polen er den slags vêr langt meir vanleg, men temperaturar ned mot 20 minusgrader er ikkje kvardagskost.

Styresmaktene i landet opplyser at minst åtte menneske har mista livet som følgje av kulde i helga. Folk vert oppfordra til å kle seg godt medan dei låge temperaturane held fram utover veka.

Styresmaktene i Litauen opplyser at rekordlåge temperaturar ned mot 24 minus i helga kravde minst tre menneskeliv der. I nabolandet Latvia har minst åtte blitt køyrde til sjukehus på grunn av kuldesjokk, medan i Estland vert det åtvara om temperaturar ned mot 29 minus enkelte stader.

Iskaldt er det også i Moskva. Søndag var det minus 20 i den russiske hovudstaden, og kulda held fram utover veka.

– Den einaste varmen vi kan rekne med, er sjelevarmen, seier Russlands sjefmeteorolog Roman Vilfand til nyheitsbyrået Interfax.

Soldatar ryddar snø i Kroatia

Heile Kroatia er ramma av det iskalde vêret, og sjølv tettstader langs kysten av Adriaterhavet vakna måndag til temperaturar under null grader. Drygt 1.000 soldatar er blitt utstasjonerte for å rydde unna den verste snøen. Enkelte stader er det meldt om opptil 1,5 meter snø.

Ved Tysklands høgste fjell Zugspitze er det meldt om 27 minusgrader – det hittil lågaste denne vinteren, medan ved flyplassen i Bremen har minst ti flygingar blitt kansellerte på grunn av snø.

Frankrike slepp heller ikkje unna, og her er det venta det ned mot 18 minus. Styresmaktene prøver å skaffe husly for heimlause, men allereie har ein mann i Valence og ein annan mann i ein forstad i Paris omkomme som følgje av kulda.

I Storbritannia er det sendt ut gule og raude varslar ettersom meteorologane ventar dei lågaste vintertemperaturane sidan 1991 denne veka. Også i Danmark er det meldt at kulda er på veg, og heimlause vert oppfordra til å komme seg inn på herberga.

Löfven i biluhell

Svenskane skal i teorien vere godt vane med snø og kulde, men heller ikkje der har ein greidd å unngå at kaldfronten skaper problem.

Måndag førte ekstremt snøfall til at trafikken nord for Stockholm gjekk i sniglefart. Ei ulykke der 19 personbilar og ein buss var involverte førte seinare til at trafikken stoppa heilt opp i nordgåande retning.

Statsminister Stefan Löfvens bil var også involvert i eit uhell, men det gjekk bra med den svenske regjeringssjefen.

– Vi dulta borti ein lastebil som stod på tvers midt i vegen, rett og slett. Men det var ingenting alvorleg, sa han, og oppfordra samtidig folk til å halde avstand i trafikken.

Pussig nok er det varmare lenger nord. På Svalbard er det 3 plussgrader.

(©NPK)