Trump vil heve aldersgrensa for kjøp av automatvåpen

utenriks

Forslaget vart lansert torsdag amerikansk tid, etter at Trump også hadde tatt til orde for å væpne ein del av lærarane på USAs skular.

Trump hevda sjølv at han ønsker å heve aldersgrensa frå 18 til 21 år for kjøp av alle typar våpen. Ein av talspersonane til presidenten presiserte at han berre meinte halvautomatiske våpen.

Forslaget blir truleg støtta av svært mange amerikanarar. Ei meiningsmåling viste nyleg at 66 prosent ønsker strengare våpenlover.

Men forslaget kan føre Trump på kollisjonskurs med den mektige lobbygruppa National Rifle Association (NRA). NRA og andre organisasjonar for våpeneigarar gir store pengesummar til amerikanske politikarar på høgresida, som så langt har klart å stanse dei aller fleste forslag om strengare våpenlover.

Trump har hatt møter både med NRA og medlemmer av Kongressen, og han hevdar at både lobbyistane og kongressmedlemmene vil støtte hevinga av aldersgrensa.

NRA har likevel ikkje gitt nokon signal offentleg om at dei har skifta syn. I staden har NRA-leiaren Wayne LaPierre skulda motstandarane sine for å utnytte skulemassakren i Florida i førre veke til politiske føremål.

– Vondskapen vandrar iblant oss. Gud hjelpe oss dersom vi ikkje skjerpar sikkerheita ved skulane våre og beskyttar barna våre, sa LaPierre torsdag.

(©NPK)