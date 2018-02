Kjelder: USA opnar provisorisk ambassade i Jerusalem i mai

utenriks

Ifølgje kjeldene har utanriksminister Rex Tillerson gitt si tilslutning til planen, som Kongressen blir orientert om fredag.

Ambassaden blir i første omgang provisorisk, ettersom det verken er vedteke kvar ein permanent ambassade skal liggje eller om han skal byggjast frå grunnen av eller om USA skal overta ein eksisterande bygning.

Ifølgje fleire kjelder vil størstedelen av USAs diplomatiske stab bli verande i dagens ambassade i Tel Aviv, medan nokre få kontor skal flyttast til det amerikanske konsulatet som i dag handterer pass- og visumspørsmål i Jerusalem.

Dette vil gi Trump-administrasjonen høve til å skru opp eit ambassadeskilt over døra, opplyser kjeldene.

Den mest sannsynlege staden for ein permanent amerikansk ambassade i Jerusalem, er ifølgje fleire kjelder Diplomat Hotel, som ligg i bydelen Talpiot.

Diplomat Hotel vert i dag nytta som pleieheim og vil tidlegast kunne overleverast om to år. Deretter ventar ein omfattande ombyggingsprosess for at bygningen skal kunne møte USAs strenge krav til sikkerheit.

