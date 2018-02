HRW: Myanmar har utsletta Rohingya-landsbyar 

utenriks

650.000 rohingya-muslimar vart fordrivne frå delstaten Rakhine i Myanmar til Bangladesh i fjor. No melder HRW at Myanmar sidan slutten av 2017 har reinska 55 landsbyar ved å fjerne både bygningar og vegetasjon.

– Mange av desse landsbyane er stadar der det skjedde grufulle handlingar mot rohingyaene. Dei burde bli sikra slik at ekspertar utnemnt av FN for å dokumentere mishandlinga, kan gå gjennom bevisa for å finne dei skuldige, seier HRWs Asia-direktør Brad Adams.

– Ved å bruke bulldosarar i desse områda er det fare for at ein fjernar både minna og rettane til rohingyaene som budde der.

Styresmaktene i landet har tidlegare hevda at områda vart rydda for å forbetre vegar og bygningar.

Rohingyaer vart i fjor drivne på flukt på grufullt vis etter år med stadig veksande hat mot folkegruppa. Masseutdrivinga vart dermed den raskast veksande flyktningkrisen i 2017, og var også den verste menneskerettskatastrofen i fjor, konkluderte Amnesty i ein rapport torsdag.

