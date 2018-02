Australias visestatsminister går av etter skandale

utenriks

– På partimøtet måndag morgon går eg av som leiar for The National Party og som Australias visestatsminister, sa Joyce til pressa fredag lokal tid.

Visestatsministeren har vore i hardt vêr den siste tida, og fleire har bedt han gå. Det toppa seg då partiet tysdag denne veka kunngjorde at dei hadde fått ei skulding om seksuell trakassering knytt til Joyce.

Skuldinga kom like etter at statsminister Malcom Turnbull i førre veke bekrefta at han innfører eit forbod mot sex mellom ministrar og departementstilsette. Forbodet blir innført etter at det vart kjent at Joyce ventar barn med ein pressesekretær for regjeringa, ei sak som har fått mykje merksemd i Australia. Joyce er allereie gift og har fire barn.

Joyce seier fredag at han allereie har informert Mathias Corman, som er fungerande statsminister mens Turnbull er i USA, om avgjerda.

