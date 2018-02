Trump vurderer å væpne lærarar i USA

utenriks

– Vi skal ha streng bakgrunnssjekk og vi skal gjere mange andre ting, sa Trump i si innleiing under eit møte med overlevande, foreldre og lærarar som har vore ramma av skuleskytingar i landet.

Presidenten sa også at han vurderer å fjerne den våpenfrie sonen ved skulane i landet, og at han støttar ideen om at trente lærarar kan vere væpna.

– Dette vil openbert berre vere personar som kan handtere våpen, presiserte Trump under møtet i Det kvite hus, der også overlevande etter massakren ved Marjory Stoneman Douglas High School i førre veke var til stades.

Vidare forklarte presidenten at lærarane vil bere eit skjult våpen på seg, og at dei vil få spesialtrening.

– For ein galning betyr ei våpenfri sone «la oss angripe», fordi de alle er feigingar.

– Nok er nok

Under det såkalla «lyttemøtet» sat Trump og visepresident Mike Pence i ein ring saman med dei unge, deira foreldre og lærarar, som snakka ut om sine opplevingar. Trump sat stille og lytta nøye mens dei inviterte kom med sine følelsesladde historier.

Fleire av dei overlevande bad Trump om at han «må gjere det rette» for å hindre nye massakrar. Ein av dei frammøtte, Andrew Pollack, far til Meadow Pollack som vart drepen i massakren, heldt ein sterk tale der han sa han såg på som det absurde i at ein blir fråteken ei flaske vatn på flyplassen, men ein kan gå på skulen med våpen.

– Nok er nok, skulane må fiksast. Gjer det som trengst. Eg får aldri sjå mi flotte dotter igjen. La det søkke inn hos dykk. Eg får aldri sjå henne igjen, sa han.

Tiltak på veg

Møtet vart halde dagen etter at Trump hatt gitt justisdepartementet ordre til å innføre forbod mot såkalla bump stocks, ei innretning som gjer om halvautomatiske våpen til heilautomatiske. Dette tiltaket vart av ein av dei frammøtte elevane torsdag kalla eit steg på rett veg.

17 menneske vart drepne og 13 såra, to av dei kritisk, i skytemassakren på skulen i Florida i førre veke.

Tysdag stemte delstatspolitikarar i Florida nei til eit forslag frå demokraten Kionne McGhee om eit mogleg forbod mot sal og eige av visse typar våpen.

Markeringar

Onsdag var eit hundretal elevar frå Marjory Stoneman Douglas High School i delstatshovudstaden Tallahassee for å krevje at delstatsforsamlinga strammar inn på våpenlovene. Utanfor bygninga heldt dei ei markering med slagord som «aldri meir».

Pårørande og overlevande frå skulen har kalla inn til massemønstring i Washington D.C. 24. mars for å protestere mot dei liberale våpenlovene.

Laurdag deltok fleire hundre overlevande etter massakren i ein demonstrasjon i Fort Lauderdale. Dei tok eit rasande oppgjer med president Donald Trump og andre politikarar som har fått støtte av den mektige våpenlobbyen i USA.

(©NPK)