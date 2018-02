21 personar i Egypt dømde til døden for terrorisme

utenriks

Dommen vart kunngjort i ein domstol i Kairo torsdag. Sju andre tiltalte i same sak fekk fengselsstraffer på mellom 15 og 25 år.

Personane var tiltalte for å ha starta ein organisasjon med band til IS i den egyptiske kystbyen Damiette. Dei var også tiltalte for å ha planlagt angrep på sikkerheitsstyrkar og for ulovleg rådvelde av våpen.

Det har blitt gjennomført ei rekke aksjonar og angrep i landet sidan Egypts militære greip makta i eit kupp i 2013 og kasta den folkevalde presidenten Mohamed Mursi.

