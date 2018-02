Måling: To av tre amerikanarar støttar strengare våpenlover

utenriks

Mens 66 prosent av dei spurde er for strengare lover, seier 31 prosent at dei er imot, viser målinga frå Quinnipiac University.

Universitetet skriv at støtta til ei skjerping av lovverket er den høgste sidan dei begynte med desse målingane i 2008.

Undersøkinga viser også at 50 prosent av våpeneigarane vil ha ei skjerping av våpenlovene, mens 44 prosent seier dei er imot.

Samtidig svarar heile 97 prosent at dei støttar bakgrunnssjekk av alle som kjøper våpen.

– Dersom du trur at amerikanarar flest er urørte av masseskytingar, så må du tenkje om igjen, seier Tim Malloy, assisterande direktør for gallupundersøkingar ved universitetet.

– Støtta til strengare våpenlover har stige med 19 prosentpoeng på litt over to år, seier Malloy og viser til at det i desember 2015 var 47 prosent som sa at dei ønskte strengare våpenlover.

(©NPK)