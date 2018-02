Ni afghanske politimenn skal vere drepne av opprørarar

utenriks

Åtte av politimennene vart drepne i angrep på to politistillingar i provinsen Farah natt til tysdag, opplyser ein talsmann for guvernøren i provinsen.

Han opplyser at også at 13 opprørarar vart drepne i kampane, som starta måndag kveld og varte til tysdag morgon.

I provinsen Kapisa aust i landet vart ein politimann drepen då to menn opna eld. Ein talsmann for styresmaktene i provinsen seier at begge dei væpna mennene og fem mistenkte vart drepne.

Ingen har så langt meldt at dei står bak angrepa. Taliban har den siste tida trappa opp angrepa mot politistyrkar i fleire område av Afghanistan.

