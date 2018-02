Floridas ungdommar gjer raseri om til aktivisme

utenriks

Elevanes plan er ei større markering onsdag i Tallahassee for å leggje press på dei republikanske delstatsstyresmaktene for å vedta strengare våpenlover.

– Eg håper verkeleg at dei lyttar til oss, seier 19 år gamle Chris Grady. Medan han låg i skjul i klasserommet under skytinga i førre veke, følte han ikkje frykt, men kvitglødande raseri.

Raseriet voks då han dagen etter høyrde at FBI blei tipsa om gjerningsmannen Nikolas Cruz, men utan å følgje opp. Og enda sintare blei han då han forstod at 19-åringen hadde kjøpt sitt halvautomatiske drapsvåpen heilt lovleg.

Ungdommane rettar blant anna sinnet sitt mot politikarar som får pengestøtte frå våpenorganisasjonen NRA, og nokre av dei har også skjelt ut president Donald Trump og skulda han for å skulde Demokratene for ikkje å ha innført strengare våpenlover når det i staden er han som ikkje gjer noko.

Raseri til aktivisme

Ungdommane i Florida får no følgje av studentar og skuleelevar over heile USA som vil gjere raseri om til aktivisme og lovar å auke presset også mot Kongressen i Washington.

Måndag demonstrerte fleire hundre ungdommar i ein park i Los Angeles med krav om strengare sjekk av våpenkjøparar, og måndag kveld var det ei større fakkelmarkering i Tampa i Florida.

Ei av Gradys venner har oppretta ein Twitter-konto med emneknaggen #NeverAgainMSD for å kanalisere sinnet og frustrasjonen inn i politisk arbeid.

Vidare til Washington

Dei hundre ungdommane som tysdag reiser saman med Grady til Tallahassee, er allereie i gang med å fortsette presset. Først deltar dei onsdag kveld i eit ope møte i Parkland, og så startar planlegginga av ein massiv demonstrasjon mot dei slappe våpenlovene i Washington 24. mars.

Grady sjølv har fått livet sitt endevendt. Før skytinga dreiv han med teater og kroppsbygging medan han førebudde seg på å starte militærtenesta etter skuleslutt. Nå er han fullt konsentrert om intervju og planlegging av markeringar.

Som kommande soldat er han ikkje imot våpen, og han forsvarer retten til å ha våpen. Men han meiner at halvautomatiske våpen som AR-15 ikkje skal vere tilgjengeleg for sivile.

Endringar på gang?

Heilt sidan Republikanarar fekk fleirtal i Floridas delstatsforsamling i 1999, har lovgivarane motsett seg alle innstrammingar av våpenlovene, og mange av dei er framleis intenst imot alle avgrensingar på våpen.

Men enkelte ting tyder på at også nokre av dei republikanske politikarane i delstatsforsamlinga no kan vere villige til å vurdere strammare lovgiving. Kort etter skytinga blei nokre av dei tatt med på besøk til skulen i Parkland for å sjå på skadane, og dei var openbert sjokkerte.

Republikanaranes påtroppande leiar i delstatsforsamlinga, Bill Galvano, seier dei vurderer ein pakke som inkluderer å heve aldersgrensa for å kjøpe våpen til 21 år, ein venteperiode for alle kjøp av våpen og forbod mot såkalla bump stocks som gjer om halvautomatiske våpen til heilautomatiske.

Andre er likevel framleis skeptiske.

– Eg håper dette ikkje blir politisert til ein debatt om våpen. Nokre gonger skulle eg ønske dei hadde rett, men det ville ikkje fikse noko. Vi har eit grufullt problem med overvekt, men vi går ikkje inn for å forby gaflar og skeier, seier Galvanos republikanske kollega Dennis Bailey.

(©NPK)