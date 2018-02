D-dagen for vassmangel i Cape Town utsett

utenriks

Styresmaktene i den sørafrikanske storbyen seier at «Day Zero» er utsett frå 4. juni til 9. juli Det kjem av at folk er blitt betre til å spare på vatnet, og også at bønder har sleppt større mengder vatn frå private magasin.

Opposisjonspartiet Demokratisk Allianse, som styrer Cape Town, gjer det likevel klart at innbyggjarane framleis ikkje må bruke meir enn 50 liter vatn per dag.

Opphavleg vart det spådd at dagen då kranane måtte stengjast, ville komme i april etter fleire år med tørke. Bekymringa er at det kjem mindre regn i mai enn det som er normalt.

(©NPK)