Akilov: – Ville at Sverige skulle «slutte å krige mot kalifatet»

utenriks

Usbekaren vart ført inn i rettssalen i Stockholm via ein eigen inngang tysdag morgon. Han hadde langt skjegg og var kledd i grøne klede.

Med roleg stemme begynte han å forklare seg på russisk.

– Ja, kva ville eg oppnå? Eg ville at Sverige skulle slutte å krige mot kalifatet. At ein skulle slutte å sende sine soldatar til kampsonene. Og at ein skulle slutte å sende gigantiske pengesummar for å kjempe imot vårt kalifat, sa usbekaren.

Den ytterleggåande islamistgruppa IS kalla områda som gruppa kontrollerte i Syria og Irak, for eit kalifat.

– Lytta til oppfordring

Han fortalde også om ei oppfordring om å utføre terror frå «vår emir» – truleg ei tilvising til IS-leiaren Abu Bakr al-Baghdadi.

– Og eg lytta til den oppfordringa.

Ifølgje Akilov gjekk oppfordringa ut på å sprengje bruer, bygningar og anna som høyrde til IS' fiendar i Europa, USA og Russland.

– Kor mange skulle du drepe, spurde aktor.

– Det hadde eg ikkje planlagt, svarte den tiltalte.

Fem menneske vart drepne då Akilov køyrde ned tilfeldige menneske med lastebil i Drottninggatan i Stockholm 7. april i fjor.

Erklærte seg skuldig

Då rettssaka mot Akilov begynte for ei veke sidan, erklærte han seg skuldig. Akilovs forsvarar Johan Eriksson sa då at motivet var å skape frykt og å stanse Sveriges deltaking i den internasjonale koalisjonen mot IS.

Den terrortiltalte innrømte via sin forsvarer å ha drepe fem personar, og å ha såra ti. Han erkjente også å ha gjort seg skuldig i ei terrorhandling, og forsøk på terrorhandling.

Derimot erkjente han ikkje drapsforsøk på dei rundt 100 personane som aktor meiner er offer for angrepet.

Rettssaka mot Akilov er den mest omfattande terrorrettssaka nokosinne i Sverige, og skal vare fram til 9. mai.

Det er sett av tre dagar til Akilovs forklaring.

(©NPK)