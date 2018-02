utenriks

Abbas var tysdag i New York der han talte til FNs tryggingsråd. I talen sin sa han at palestinarane kjem til å trappe opp innsatsen for å bli medlem av verdsorganisasjonen på lik linje med alle andre land.

Han tok også til orde for at det må ein multilateral innsats til for å få fredsprosessen i Midtausten på fote igjen.

Palestina blei i 2012 tildelt observatørstatus trass i sterk motstand frå blant anna USA og Israel. Det er berre Palestina og Vatikanstaten som har observatørstatus i FN.

