Tolv unge asylsøkjarar tok livet av seg i Sverige i 2017

I 2015 blei det ikkje rapportert om nokre sjølvmord blant einslege asylsøkjarar i Sverige. I 2016 var talet færre enn ti, men i 2017 tok tolv stykke sitt eige liv, ifølgje ei kartlegging frå Karolinska institutet, som er laga på oppdrag frå Socialstyrelsen.

Talet på sjølvmord er ni gonger så høgt blant barn og unge som har søkt asyl enn blant jamgamle som har vakse opp i Sverige.

Petra Rinman, som leier Socialstyrelsens kunnskapssenter for einslege mindreårige asylsøkjarar, meiner at utviklinga er urovekkjande.

Ho viser både til at behandlingstida for asylsøknader har gått opp, at det har vore svært utfordrande å ordne bustader og skulegang, og at mange allereie har hatt eit vanskeleg liv før dei kom til Sverige.

– Dei som har tatt livet av seg, har ofte hatt ein utrygg oppvekst, kort eller ingen skulegang, og ein del har opplevd barnearbeid og mishandling. Alt dette er risikofaktorar for psykiske helseproblem og sjølvmord, seier Rinman.

