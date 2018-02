Latvias sentralbanksjef mistenkt for å ha tatt imot store mutingar

utenriks

– I det minste, så vil han blir utestengt frå stillingar i banken, sa Latvias statsminister Maris Kucinskis etter eit ekstraordinært statsrådsmøte måndag.

Antikorrupsjonsbyrået innleier ei etterforsking av sentralbanksjefen.

Rimsevics blei arrestert søndag. Dagen før sat han i avhøyr hos antikorrupsjonsstyresmaktene i landet, og fredag blei både bustaden og kontoret hans søkt gjennom, ifølgje tidlegare meldingar frå latvisk rikskringkasting.

USAs finansdepartement har dei siste dagane skulda ein latvisk storbank for å ha drive med massiv kvitvasking for selskap som blant anna er mistenkt for tilknyting til Nord-Korea.

Finansminister Arvils Aserdens har opplyst til latvisk radio at utviklinga inneber ein alvorleg risiko for Latvias internasjonale rykte, og at Rimsevics bør vurdere å gå av.

Rimsevics har vore sentralbanksjef sidan 2001. Han sit også i styret til Den europeiske sentralbanken (ESB).

(©NPK)