Gambia suspenderer dødsstraff

Barrow vart valt til president i Gambia i 2016, og han underteikna ein FN-avtale om å avskaffe dødsstraff i fjor. Søndag kunngjorde han at moglegheita til å idømme dødsstraff er mellombels stoppa i Gambia, og at dette er eit første steg på vegen til avskaffing.

Barrow overtok makta etter Jammeh, som styrte landet med jernhand i 22 år.

Sist gong dødsstraff vart brukt i Gambia var under Jammehs regime i 2012. Då vart ni soldatar avretta ved skyting. Jammeh varsla den gong at han vile auke bruken av dødsstraff for å kjempe imot kriminaliteten i landet.

