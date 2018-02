Tidlegare Oxfam-leiar nektar for kjøp av sex

utenriks

Rolan van Hauwermeiren, som leidde Oxfams team i Haiti, er ein av tre tilsette som har gått av etter skuldingar om sexkjøp i etterkant av det kraftige jordskjelvet i landet.

– Eg har aldri vore på eit bordell, ein nattklubb eller ein bar i det landet, seier den 68 år gamle belgiaren i eit fire sider langt brev publisert av det belgiske nyheitsnettstaden VTM News.

– Det har vore fleire menn og kvinner som har prøvd å komme seg inn i huset mitt med forskjellige påskot for å be om pengar, arbeid, eller for å tilby seksuelle tenester. Men eg gav aldri etter for desse framstøyta, opplyser han.

Van Hauwermeiren, som har forklart seg i samband med ei intern gransking i den britiske hjelpeorganisasjonen, seier han har innrømt å ha hatt intim omgang tre gonger i huset sitt.

– Dette var med ei heiderleg, vaksen kvinne, som ikkje var eit offer for jordskjelvet og heller ikkje ein prostituert. Og eg gav henne ikkje pengar, opplyser Van Hauwermeiren, som legg til at han er djupt skamfull over hendinga.

