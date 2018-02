Skuleskyttar i Florida tilstår massedrap

utenriks

Ifølgje ei fråsegn frå det lokale sheriffkontoret, har Cruz sagt i avhøyr at han «byrja å skyte elevar som han såg i gangane og på skuleområdet» onsdag ettermiddag.

Cruz har fortalt etterforskarane at han hadde med seg fleire magasin med ammunisjon til skulen og at han skjulte dei i ein ryggsekk fram til han kom inn på området og byrja angrepet. Han har også sagt at han etter kvart kasta frå seg det halvautomatiske våpenet sitt og ein vest han hadde på seg, slik at han kunne gli inn i mengda med elevar som prøvde å rømme. Politiet fann seinare våpenet og vesten.

19-åringen var tidlegare elev ved skulen og var utvist på grunn av åtferda si. Jordan Jereb, leiar for høgrenasjonalistiske Republic of Florida, opplyste torsdag at Cruz var medlem av gruppa, og at han hadde deltatt i paramilitære øvingar. Gruppa har eit etnisk kvitt Florida som mål.

Melisa McNeil, som er utnemnd som offentleg forsvarar for 19-åringen, seier klienten hennar er lei seg og angrar. Ho fortel at han er fullt klar over kva som skjer.

– Men han er også berre eit øydelagt menneske, seier ho.

Elevar på skulen og naboar fortel at Cruz før hendinga hadde truga og trakassert andre, snakka om å drepe dyr, poserte med våpen på urovekkjande bilde på sosiale medium, og skrytte av å skyte på blink i bakgarden. Mange var redde for han.

(©NPK)