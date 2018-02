Russland kallar skuldingar om innblanding i amerikansk val «absurd»

utenriks

Det er departementstalsperson Maria Zakharova som kjem med den korte kommentaren til spesialetterforskar Robert Muellers sikting av 13 russarar og tre russiske selskap.

Jevgenij Prigozjin, den russiske forretningsmannen som amerikanarane meiner er leiar for gruppa som blir skulda for påverknadsforsøka, seier at han ikkje er spesielt opprørt.

– Amerikanarane er så følsame. Dei ser kva dei vil sjå. Eg har stor respekt for dei. Eg er ikkje opprørt i det heile tatt over at eg står på lista. Dersom dei vil sjå djevelen, så la dei gjere det, seier han ifølgje Reuters til det statlege russiske nyheitsbyrået Ria.

