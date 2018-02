Etiopia erklærer unntakstilstand

utenriks

– Situasjonen har nådd eit punkt der den ikkje kan handterast med normale fredsbevarande mekanismar, heiter det i ei fråsegn frå Etiopias ministerråd som vart lesen opp på statleg kringkasting fredag.

Etiopia har lenge vore ramma av politisk uro og folkelege krav om større fridom. Dei siste to åra har det vore omfattande protestar mot regjeringa. Fleire hundre menneske har mista livet og titusenvis er blitt arresterte.

Dei fleste av demonstrantane er sidan slopne fri, og tidlegare denne veka vart nokre av dei leiande politiske dissidentane lauslatne i eit fangeamnesti. Samtidig har nye demonstrasjonar mot regjeringa brote ut fleire stadar i landet.

Det er andre gong på to år at det er unntakstilstand i Etiopia. Førre gong, i oktober 2016, vart det innført unntakstilstand som følgje av kraftige protestar mot regjeringa.

Unntakslovene varte den gong i ti månader.

Hailemariam Desalegn sa torsdag han vil gå av for å «bidra til ei løysing» på den politiske krisa, men ifølgje lokale medium vil han fortsette som statsminister fram til ei maktoverføring er fullført.

Hailemariam har vore regjeringssjef i Etiopia sidan 2012. Dei siste vekene har regjeringa lauslate over 6.500 politiske fangar, blant dei politikarar og journalistar, etter at Hailemariam i januar overraskande kunngjorde at han ønskte å styrke demokratiet for alle.

(©NPK)