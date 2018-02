Australsk bonde pålagt saftig bot for drap på 100 år gammal krokodille

utenriks

Den 5,2 meter lange krokodillen blei skoten mellom auga i ei elv like ved ein gard i Rockhampton sentralt i Queensland i september.

Luke Stephen Orchard (31) erklærte seg skuldig i retten, men seier han drap krokodillen fordi han var «lei av at den tok kalvane hans». Han seier han gjorde det for å beskytte storfe ved Belmont forskingssenter, der han jobba.

Påtaleansvarleg Jess King argumenterte på si side med at ekspertar estimerte med at krokodillen var rundt 100 år gammal, noko som gjorde den sjeldan og kulturelt viktig for regionen.

Krokodillar er verna i Australia, og kan ikkje bli drepne utan godkjenning frå viltstyresmaktene. Straffa for å drepe ikoniske krokodillar, som er over 5 meter lange, er høgare.

Ekspertar på dyreliv åtvarar om at den store krokodillens død vil føre til eit maktvakuum i økosystemet i den lokale elva, noko som vil føre til at yngre krokodillar blir meir aggressive ettersom dei kjempar om dominans over territoriet.

