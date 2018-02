Akutt forureining kan doble risikoen for hjarteinfarkt

utenriks

Studien, som European Society of Cardiology (ESC) står bak, viser at brå, men høge nivå av NO2 er vel så farleg som varige høge nivå. Det har lenge vore kjent at høg forureining over lang tid kan føre til ei rekke helseproblem. Den nye studien viser at også meir kortvarig forureining kan få fatale konsekvensar.

– Studien antydar at risikoen for eit hjarteinfarkt er meir enn dobla 24 timar etter at nivået for nitrogendioksid har passert 20 mikrogram per kubikkmeter, seier Florian Rakers, legen som har leidd arbeidet med studien ved Universitetssjukehuset i Jena i Tyskland, i ei pressemelding.

Biltrafikk, og særleg dieselbilar, er den viktigaste kjelda til utsleppa av NO2. I periodar med mykje trafikk, som rushtid eller ferieoppstart, kan nivåa av NO2 fort overstige 20 mikrogram per kubikkmeter.

I Noreg er grensenivået for NO2 sett til 40 mikrogram per kubikkmeter i snitt per år, ifølgje Folkehelseinstituttet. For kortare tidsrom, som ein time, er det lov med opptil 200 mikrogram, som ikkje må overstigast meir enn 18 gonger i året.

Studien er gjennomført i Jena, som ligg om lag 240 kilometer sørvest for Berlin. Byen har rundt 100.000 innbyggjarar og er rekna som lite forureina. Berre eit fåtal dagar dei siste åra har utsleppsnivåa i byen overstige grenseverdiane til EU.

Undersøkinga omfattar alle hjartepasientar innanfor ein radius på 10 kilometer som blei lagt inn på Universitetssjukehuset i Jena mellom 2003 og 2010. I alt utgjorde dette 693 pasientar.

Etter det blei tidspunktet for når hjarteproblema oppstod, samanlikna med utsleppsnivåa av ulike klimagassar i dagane før.

