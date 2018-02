Utvist elev skaut og drap 17 på skule i Florida

utenriks

Ifølgje sheriff Steve Israel i Broward fylke er offera både vaksne og elevar ved den vidaregåande skulen, som ligg litt nord for Fort Lauderdale. Han skildrar åstaden etter massakren onsdag som «forferdeleg».

Fleire elevar har fortalt at dei gøymde seg i skap og under pultar mens skytinga gjekk føre seg, og sende meldingar og bad om hjelp.

Tolv personar blei funne døde inne i skulebygninga, to på utsida, mens ein annan blei funnen i ei gate i nærleiken. To andre omkom etter å ha blitt frakta til sjukehus.

– Dette er ein frykteleg dag for oss, seier skulesjefen i Broward, Robert Runcie.

Eit stort tal på skadde er frakta til sjukehus i nærleiken. Fleire av dei er kritisk skadd.

Blei utvist frå skulen

Gjerningsmannen blei også frakta til sjukehus etter at han blei tatt, men blei seinare skriven ut. videobilete viser korleis han blei ført inn på sjukehuset av tungt væpna politi.

Politiet har identifisert mannen som Nikolas Cruz. Han er tidlegare elev ved skulen, og blei utvist av disiplinære årsaker.

– Vi har allereie begynt å gå gjennom nettsider og ting på sosiale medium, seier sheriff Steve Israel, og kallar enkelte av innlegga for «svært, svært skremmande».

Ein av elevane på skulen skildrar Cruz som ein gut med problem og seier han ikkje ville ha noko med han å gjere for å unngå konflikt.

– Utløyste brannalarmen

Skyttaren skal ha vore kledd i svart og ei burgunderraud jakke, og var væpna med eit AR-15-gevær.

Ifølgje Florida-senator Bill Nelson, som er blitt briefa om hendinga av FBI, hadde skyttaren på seg gassmaske og hadde med seg fleire røykgranatar.

– Han uløyste brannalarmen slik at barna kom strøymande ut av klasseromma og ut i gangen. Og då begynte blodbadet, seier Nelson.

TV-bilete frå hendinga viser elevar som flyktar frå skulen, mens såra personar på båre blir lagt inn i ambulansar. Ein ser også fleire elevar bli ført bort på rekke og rad, beskytta av politifolk.

Væpna politi med hjelm og skotsikre vestar gjekk i stilling rundt skulen, nokre av dei i eit pansra køyretøy.

Gøymde seg i skap

Politiet i Coral Springs bad lærarar og elevar barrikadere seg i bygninga til politiet kom fram til dei. Ei jente fortalde på sms til ein lokal TV-stasjon at ho barrikaderte seg i eit skap saman med fleire andre elevar.

– Alarmen gjekk, men vi trudde først det var ei brannøving til vi høyrde skota, sa ein annan elev.

John Obin seier sonen hans hadde time då skytinga begynte, og at lærarane raskt fekk elevane ut av skulen. Sonen fortalde han at han hadde gått forbi to livlause personar på bakken utanfor som såg ut til å vere døde.

Både president Donald Trump og Florida-guvernør Rick Scott blei raskt informert, og Trump avlyste ein planlagt pressekonferanse for å følgje utviklinga.

Ifølgje organisasjonen Everytown har det vore 17 skyteepisodar på skular i USA hittil i år. Sidan januar 2013 har det vore minst 283 skyteepisodar.