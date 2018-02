Trump prøver å trøyste folket etter skolemassakren

utenriks

Han gjorde det klart at styresmaktene er til stades for å lindre smerta til alle som har det vondt etter massakren der 17 menneske vart drepne.

Det einaste heilt konkrete Trump tok opp i talen var å ta på alvor det vanskelege temaet mental helse for å hindre nye skyteepisodar, men han nemnde ikkje strengare våpenlover.

I talen sa Trump at han planlegg eit besøk til Parkland for å møte skadde og pårørande. Han har også gitt ordre om at det skal flaggast på halv stong frå amerikanske ambassadar og offentlege og militære bygningar.

– Vår nasjon sørgjer saman med dei som har mista sine kjære i skytinga på Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland, Florida, heitte det i ei skriftleg kunngjering frå presidenten tidlegare på dagen.

Ein 19 år gammal mentalt forstyrra tidlegare elev drap 17 menneske då han opna eld med eit AR-15-gevær på skulen i Florida onsdag. Han vart kort tid seinare arrestert og drapssikta.

