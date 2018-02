Trump møter Mexicos president

utenriks

Detaljane rundt møtet er førebels ukjent.

Mexicos utanriksminister Luis Videgaray møtte fleire tilsette i Trumps regjering i Washington onsdag.

Forholdet mellom USA og Mexico har i det siste vore under eit aukande press som følgje av lite framdrift i samtalene om å reforhandle handelsavtalen NAFTA, i tillegg til Trumps løfte om å byggje ein grensemur mellom dei to landa. Den amerikanske presidenten ønskjer at Mexico skal betale for muren, noko Nieto har tatt avstand frå.

Sist dei to leiarane møttest var under G20-toppmøtet i Hamburg i juli i fjor. Pena Nieto hadde også Trump på besøk i Mexico i 2016, då forretningsmannen frå New York var kandidat i det amerikanske presidentvalet.

(©NPK)