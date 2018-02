Massedrapsmann i Florida knytt til høgreekstrem milits

utenriks

Leiar Jordan Jereb seier 19 år gamle Nikolas Cruz hadde deltatt i paramilitære øvingar med militsen i Tallahassee.

Republic of Florida (ROF) har som mål å gjere Florida til ein etnisk kvit delstat, ifølgje Jereb. Han sa at han ikkje kjente Cruz personleg.

19-årige Cruz «handla på eigne vegne og er sjølv ansvarleg for kva han gjorde», seier Jereb om skytemassakren der 17 menneske blei drepne onsdag. Jereb hevdar vidare at Cruz hadde «problem med ei jente» og at datoen for angrepet, valentinsdagen, truleg ikkje var tilfeldig.

På si nettside beskriv ROF seg som ein «kvit borgarrettsorganisasjon». Nyheitsbyrået AP beskriv gruppa som ein «kvit nasjonalistmilits».

