Erkebiskop Tutu forlèt skandaleramma Oxfam

– Erkebiskopen er djupt skuffa over skuldingane om umoralsk og kanskje kriminell oppførsel frå hjelpearbeidarar knytt til organisasjonen, heiter det i ei fråsegn frå Tutus kontor i Sør-Afrika torsdag.

– Han er også lei seg over konsekvensane skuldingane har for dei mange tusen gode menneska som har støtta Oxfams rettskafne arbeid.

86 år gamle Tutu er den tredje Oxfam-ambassadøren som gir seg denne veka. Den senegalesiske songaren Baaba Maal og den britiske skodespelaren Minnie Driver har også trekt seg etter at skandalen vart avslørt.

Den velrenommerte organisasjonen har vore i hardt vêr sidan prostitusjonsskandalen vart avslørt sist veke. Oxfam har erkjent at dei ikkje var opne om ei intern gransking som viste at tilsette brukte unge prostituerte haitianarar under jordskjelvkatastrofen i Haiti i 2010.

Granskinga førte til at fire tilsette fekk sparken, mens tre andre sa opp sjølve.

