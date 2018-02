utenriks

Årsaka til eksplosjonen er førebels ikkje kjend. Hendinga skjedde for nokon dagar sidan i byen Tabiya Jazira nordaust i landet, opplyser den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Det russiske selskapet har etter det som er sagt ansvar for å beskytte olje- og gassfelta som det syriske regimet har kontroll over. Sju andre personar, for det meste regimevennlege krigarar omkom i eksplosjonen, ifølgje SOHR.

