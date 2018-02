utenriks

Lubbers, viss fulle namn var Rudolphus Franciscus Marie Lubbers, var statsminister frå 1982 til 1994.

Han var i si tid ein av dei mest respekterte toppolitikarane i Europa og blei etter kvart høgkommissær for flyktningar i FN.

Det enda derimot med at han blei skulda for seksuell trakassering, noko som førte til at han måtte forlate FN i 2005.

Lubbers sjølv avviste skuldingane.

Han var gift med Ria Lubbers-Hoogeweegen, og saman fekk dei to søner og ei dotter.

