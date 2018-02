Pengeskandale rammar Femstjernersbevegelsen før valet

utenriks

Partiet som har som motto å reinske opp politikken, meiner at politikarar generelt er overbetalte. Deira eigne politikarar betalar derfor rundt halvparten av lønna til eit fond for små og mellomstore bedrifter.

No viser det seg at tre parlamentarikarar har forfalska betalinga til fondet og heller putta pengane i eiga lomme. Totalt er det rundt ti politikarar som blir skulda for å ikkje ha betalt til fondet.

Av rundt 23,1 millionar euro som skulle ha vore betalt til fondet, manglar 1,4 millionar, ifølgje avisene La Repubblica og Corriere della Sera. Fleire medium skriv at politikarane no er bedt om å legge fram bevis for at dei faktisk har betalt.

– Eit par «rotne eple» skal ikkje få øydeleggje for initiativet som vi er åleine om, sa partileiar og presidentkandidat Luigi Di Maio seint måndag.

Femstjernersbevegelsen er ifølgje målingar det mest populære partiet i Italia før valet 4. mars.

(©NPK)