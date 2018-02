Nye Nato-kommandoar får minst 1.000 tilsette 

utenriks

To nye kommandoar skal opprettast i Nato for å sette alliansen i stand til å møte trusselen frå aust på ein meir effektiv måte.

Dei nye hovudkvartera inngår i det Nato sjølv kallar den mest omfattande styrkinga av det kollektive forsvaret i alliansen sidan den slutten av den kalde krigen. Målet er å fjerne kvart minste dogg av tvil om at alliansen er i stand til å forsvare seg mot russarane.

Nøyaktig kor stor prislappen vil bli, er enno ikkje klart. Men også Noreg må bidra, fastslår forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– Vi må både betale og stille med folk, seier han.

I overkant av 1.000 tilsette

NTB får opplyst frå fleire kjelder i Nato at dei to nye hovudkvartera er venta å få i overkant av 1.000 tilsette til saman.

Den eine kommandoen skal sikre forsyningslinjene til sjøs over Atlanterhavet. Den andre skal forbetre evna Nato har til å flytte styrkar raskt gjennom Europa.

I staden for å byggje nytt, vil Nato plassere dei nye kommandoane ved eksisterande Nato-hovudkvarter.

Sjøkommandoen blir truleg lagt til Nato-hovudkvarteret i Norfolk i USA og kommandoen for styrkjeforflytting til Tyskland. Det er venta at vertslanda vil stå for mesteparten av personalet.

Tettare nasjonal tilknyting

Bakteppet for oppgraderinga er den auka trusselen frå Russland i aust, uro i nærområda i sør og eit ønske om å gjere Europa mindre avhengig av vern frå USA.

Noreg har lenge arbeida for at Nato skal legge større vekt på havområda i nord. Den nye sjøkommandoen blir difor framstilt som ein politisk seier.

– Dette er viktig for forsvarspolitikken vår, seier Bakke-Jensen.

Dei allierte ønskjer også at Nato-hovudkvartera skal knytast tettare til dei nasjonale forsvara. For Noreg sin del kan det for eksempel bety styrkt samarbeid med Forsvarets operative hovudkvarter i Bodø.

Dei endelege avgjerslene om kor dei nye kommandoane skal liggje, kva for oppgåver dei skal ha, og kor store dei vil bli, skal etter planen takast nærmare sommaren.

Skal jage ubåtar

Generalsekretær i Nato Jens Stoltenberg er open om at russisk ubåtaktivitet i Atlanterhavet er ein del av bakteppet.

– Mens dei i mange år etter slutten av den kalde krigens reduserte nærværet sitt og knapt hadde råd til å segle, har dei no auka nærvær. Dei har både fleire og meir moderne ubåtar, skip og fly, seier han.

Auka spenning i Europa gjer det i tillegg enda viktigare å sikre forsyningslinjene til havs, påpeiker han. Eit tredje element er dei mange kablane som er strekt på tvers av Atlanteren. Også desse må sikrast.

– Vi ser ei auka interesse for dette, seier Stoltenberg.

– Det er gjennomgåande privateigde kablar, men som bind datamaskinene våre saman og gjer at internett og annan kommunikasjon kan operere, seier han.

(©NPK)