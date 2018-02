Norsk-irakisk journalist for retten på ny

utenriks

Det opplyser Norsk Journalistlag, som saman med Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ) har sendt ut ei pressemelding om saka.

Obeid blei arrestert 2. februar då han skulle passere ein kontrollpost i utkanten av Bagdad etter å ha besøkt slektningar i byen Najaf, opplyser IFJ.

Arrestert, men frifunnen

Også 22. oktober blei Obeid arrestert, då i heimen sin i Bagdad. Dei opphavlege skuldingane om å ha spreidd falske nyheiter blei seinare endra til skuldingar om kommunikasjon med framande makter. Det skjedde etter at han publiserte ein artikkel der den irakiske statsministeren blir hevda å ha brukt interessene til internasjonale oljeselskap som motiv for å ha tatt kontroll over byen Kirkuk.

12. desember blei Samir Obeid frifunnen og ein dag seinare sluppen fri. Påtalemakta har anka avgjerda, og den nye behandlinga av saka var sett til 18. februar.

Fryktar at dommen skal overprøvast

No fryktar Norsk Journalistlag at rettssaka søndag blir gjennomført for å oppheve den første avgjerda gjennom behandling i ein såkalla kassasjonsrett, som kan endre dommar avsagt i andre rettsinstansar utan ny rettssak.

Ifølgje IFJ har korkje familien eller advokaten fått kontakt med den arresterte journalisten, og styresmaktene skal ha nekta å opplyse kva for eit fengsel han sit i.

– Vi ber irakiske styresmakter om å respektere avgjerda i retten i Bagdad frå desember og lauslate kollegaen vår Samir Obeid med det same. Alle politiske leiarar må tole kritikk og andre meiningar utan å gripe inn, seier leiar Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag.

