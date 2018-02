Høgare inflasjon i USA skapar rentefrykt

utenriks

Dei nye tala frå det amerikanske arbeidsdepartementet blei lagt fram onsdag. Den såkalla kjerneinflasjonen, kor mat og drivstoffprisar er utelate, steig 0,3 prosent i januar – meir enn nokon annan månad det siste året.

Merksemda rundt inflasjonen i USA har den siste tida vore betydeleg større enn vanleg. Moglegheita for aukande inflasjon har ført til forventningar om at renteauken i USA kan komme raskare enn ein tidlegare har trudd – noko som bidrog til uro på børsar verda over i førre veke.

Fleire av dei store europeiske børsane fall markant da dei nye amerikanske tala blei lagt fram. Hovudindeksen på Oslo Børs fall 8 poeng, ifølgje E24.

Samtidig steig rentene på tiårige amerikanske statsobligasjonar, mens dollaren styrkte seg. Då børsane opna i USA, fall Dow Jones-indeksen 0,4 prosent.

– Inflasjonstala kom akkurat no. Mykje større enn venta. Aksjar stuper! skreiv analytikar Mati Greenspan frå selskapet eToro på Twitter.

På årsbasis ligg inflasjonen i USA no på 2,1 prosent, noko som er høgare enn inflasjonsmålet frå sentralbanken.

Forventningar om høgare inflasjon og renter vil normalt vere negativt for aksjemarknadane. Ein av grunnane er at aukande renter senkar den forventa avkastinga på aksjar.

