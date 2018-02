Fleire politiske fangar lauslatne i Etiopia

utenriks

Ein AFP-fotograf var onsdag vitne då Andualem Arage og Eskinder Nega kom ut av eit fengsel i Addis Abeba og blei helsa av ei gruppe på rundt 100 tilhengjarar.

– Kampen må fortsette. Betre tider må komme for oss alle, sa Andualem, som sona ein livstidsdom for å ha hatt band til den forbodne Ginbot 7-gruppa.

Fengslinga av dei to er blitt kraftig fordømt av både USA og internasjonale menneskerettsgrupper.

Styresmaktene droppa også siktinga mot to bloggarar og trekte tilbake saka mot ein tredje bloggar. Sakene mot dei tre er blitt fordømte som eit angrep på pressefridomen.

Også Okello Akway Ochalla, som er norsk statsborgar og tidlegare guvernør i Gambella-regionen og som var dømt for planlegging og finansiering av terror, skal ifølgje fleire meldingar på sosiale medium vere lauslaten.

Lauslatingane er ledd i ei bølgje av lauslatingar som starta for ein månad sidan etter at statsminister Hailemariam Desalegn sa at styresmaktene ville lauslate politiske fangar for å styrke demokratiet.

