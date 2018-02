Utanriksminister i Nederland går av etter å ha loge om møte med Putin

utenriks

– Eg kan ikkje sjå nokon annan moglegheit enn at eg leverer inn avskjedssøknaden min til kongen i dag, sa ein sterkt prega utanriksminister under eit hasteinnkalla møte i nasjonalforsamlinga tysdag.

Nyheita kom berre timar før ministeren skulle ha reist på offisielt besøk til Moskva.

– Nederland fortener ein minister som er heva over alle tvil, sa han vidare.

Det var måndag at Zijlstra innrømma at han i 2016 laug om at han var til stades da Putin presenterte den storslåtte strategien sin for Russland i 2006. Men det var han ikkje, noko statsminister Mark Rutte har visst sidan januar, ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Zijlstra har sidan forklart at han fekk opplysningane frå andre personar som var til stades på møtet.

Tysdag var det meininga at han skulle grillast i nasjonalforsamlinga etter at han fekk støtte frå Rutte, men i staden kunngjorde han avgangen sin.

Zijlstra har berre vore utanriksminister i fire månader. Han er den første ministeren som går av etter at firepartiregjeringa til Rutte blei tatt i eid i haust.

Han høyrer til liks med Rutte til det moderate høgrepartiet VVD.

