Martin Schulz trekk seg som SPD-leiar med umiddelbar verknad

utenriks

Schulz gav allereie i førre veke beskjed om at han kom til å gå av, og at Andrea Nahles truleg kom til å ta over partileiarvervet.

Schulz har fått kraftig kritikk av partifellar etter at han lanserte seg sjølv som utanriksminister i ei ny koalisjonsregjering med kristendemokratane i CDU og CSU.

Etter valet i september sa Schulz at det var uaktuelt å gå inn i ein ny storkoalisjon med kristendemokratane, og han har også fastslått at han ikkje kom til å bli minister i ei ny regjering.

SPD, CDU og CSU er blitt samde om ei felles regjeringsplattform, men avtalen må først få klarsignal i ei uravstemming i SPD før regjeringa kan dannast.

