Kjelder: ANC avset Zuma

Etter 13 timar avslutta ANC tysdag morgon møtet der dei diskuterte president Jacob Zumas framtid.

– Vi har bestemt oss for å avsette Zuma, men han veit det førebels ikkje sjølv, skal ei kjelde i ANC ha sagt til nyheitsbyrået Reuters. Andre medium melder derimot at partiet vil skrive til Zuma og be han trekkje seg som president.

Måndag kveld uttalte andre ikkje namngitte kjelder at Zuma skal ha fått 48 timar på seg til å gå av.

Natt til tysdag skal ANC-leiar Cyril Ramaphosa og partisekretær Ace Magashule ha blitt sett på veg inn i Zumas heim i Pretoria.

– Cyril drog dit for å prate med han, seier kjelda til Reuters og legg til at det var store diskusjonar i partiet om Zumas vidare framtid då Ramaphosa kom tilbake.

Ifølgje lokale medium skal Zuma ha bedt om å bli sitjande i ytterlegare tre månader i bytte mot at han då går frivillig. Det skal ANC ha avslått.

Zuma gjekk av som ANC-leiar i desember. Presidentperioden hans går ut i 2019, men han har vore under aukande press for å gå av og overlate makta til ANC-leiar Ramaphosa.

