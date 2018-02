Fredssamtalar mellom regjeringa og Taliban i Afghanistan

utenriks

Ifølgje nyheitsbyrået AP blir det no forhandla i minst to kanalar, trass i at Taliban den siste månaden har gjennomført fleire brutale angrep og aksjonar som har kosta nærmare 200 menneske livet.

Afghanistans etterretningssjef Masoom Stanikzai og den nasjonale sikkerheitssjefen Mohammed Hanif Atmar har begge kontinuerleg kontakt med Taliban, men kvar for seg og uavhengig av det såkalla fredsrådet til regjeringa som har det formelle ansvaret for slike forhandlingar, opplyser kjelder til AP.

USAs president Donald Trump sa nyleg klart nei til å forhandle med Taliban.

– Vi ønsker ikkje å snakke med Taliban. Det kan komme ei tid for slike forhandlingar, men det vil bli lenge til, sa Trump nyleg.

Sist veke uttalte likevel Trumps viseutanriksminister at amerikanarane ønsker samtalar med Taliban.

Krigen i Afghanistan er no inne i sitt 17. år, og det er inga fredsløysing i sikte. Ifølgje amerikanske TRAC, som registrerer og dokumenterer krigshandlingane i Afghanistan, gjennomførte Taliban 472 angrep og aksjonar berre i januar, fleire enn nokon gong tidlegare i denne vintermånaden.

Amerikanske fly og dronar sleppte og fyrte av 4.361 bomber og rakettar mot mål i Afghanistan i fjor, 2.300 av dei berre sidan august. Dette var meir enn i dei to førre åra til saman.

Forutan å jakte på Taliban og IS har amerikanske B-52 fly også bomba militante islamistar i grenseområda mot Kina og Tadsjikistan.

(©NPK)