Fengsla journalistar i Myanmar får pris frå amerikanske PEN

Wa Lone (31) og Kyaw Soe Oo (27), som begge er myanmarske statsborgarar, sit framleis fengsla.

Tysdag blei dei tildelt prisen PEN/Barbey Freedom to Write, opplyser den amerikanske greina av PEN – som jobbar for litteratur, ytringsfridom og menneskerettar.

Dei to journalistane jobba med å avsløre kva som har skjedd under operasjonane til militæret i delstaten Rakhine vest i landet, der hæren er skulda for å ha drive nær 700.000 menneske frå den muslimske rohingya-minoriteten på flukt.

Dei blei arresterte 12. desember, og i januar starta rettssaka mot dei to. Tysdag uttalte FN-ambassadør i Frankrike François Delattre i tryggingsrådet i FN at dei to må sleppast fri.

Også FN, USA, Storbritannia, Sverige og Bangladesh har kravd at dei to journalistane må sleppast fri umiddelbart, og nyheitsbyrået Reuters meiner at saka er eit kraftig angrep på pressefridomen. Men kritikken har så langt prella av myanmarske styresmakter.

Dei to er tiltalte for å ha brote ei lov som skal verne mot offentleggjering av hemmelegstempla informasjon, og som har ein strafferamme på 14 års fengsel.

