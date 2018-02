utenriks

Under avdukinga omtalte den amerikanske ekspresidenten prosessen som gledeleg, men sa spøkefullt at han var skuffa over at kunstnaren Kehinde Wiley ignorerte tipset om å måle øyra til hans litt mindre.

Obama valde sjølv ut Wiley til å måle portrettet. Michelle Obama valde Amy Sherald, ein prisvinnande kunstnar frå Baltimore.

(©NPK)