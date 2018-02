Kurdisk partileiar blir etterforska for terrorpropaganda i Tyrkia

utenriks

Tyrkia har fengsla hundrevis av menneske sidan landet 20. januar innleidde ein militæroffensiv mot den kurdisk-kontrollerte enklaven Afrin nord i Syria.

Ifølgje innanriksdepartementet i Ankara er 474 menneske varetektsfengsla, skulda for å ha spreidd «terror-propaganda», mens ytterlegare 192 er fengsla i samband med demonstrasjonar og protestar mot militærintervensjonen.

HDP har som einaste parti i nasjonalforsamlinga protestert mot angrepa, som blir retta mot den kurdiske YPG-militsen.

Tyrkia ser på YPG-militsen som den syriske avleggjaren til PKK-geriljaen og har sett begge grupper på lista si over terroristorganisasjonar. Kritikk av militæroffensiven mot YPG er derfor stempla som «terror-propaganda» av tyrkiske styresmakter.

Tidlegare leiar i HDP Selahattin Demirtas blei arrestert i 2016 og står no for retten, tiltalt for slik propaganda. Dersom han blir funnen skuldig etter den over 500 sider lange tiltalen, risikerer han opptil 142 år i fengsel.

(©NPK)