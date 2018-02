Ungarn blokkerer NATO-møte med ukrainsk minister 

utenriks

Den ukrainske forsvarsministeren skulle eigentleg ha møtt forsvarsministrar i Nato i Brussel torsdag.

Men møtet blir ingenting av.

Grunnen er ungarsk misnøye med ei ny språklov i Ukraina. Etter det NTB kjenner til, har konflikten ført til at Ungarn nektar å godta at Nato held møte med Ukraina på politisk nivå.

Standpunktet er etter sigande grunngjeve med at Nato er eit verdifellesskap, og at vern av rettane til minoritetar må liggje til grunn for samarbeidet med Ukraina.

Den nye språklova i Ukraina forbyr undervisning på minoritetsspråk på vidaregåande skular. Lova har provosert Ungarn fordi den rammer ein ungarskspråkleg minoritet.

Innanfor Nato skal Hellas ha gitt eit visst uttrykk for støtte til standpunktet til Ungarn. Andre allierte er opprørte og meiner Ungarn misbrukar vetomakta si.

Forsvarsministrane i Nato møtes i Brussel onsdag og torsdag.

Ungarns nei betyr at siste dag blir kortare enn planlagt, slik at ministrane kan dra til flyplassen før lunsj.

