UNRWA: – Er truga av eksistensiell krise

utenriks

Noreg var fredag vertskap for eit møte i FN-hovudkvarteret i New York, for å diskutere krisa i UNRWA.

President Donald Trump kutta i januar 500 millionar kroner i støtte til UNRWA, som gir mat, skulegang, helsetilbod og annan støtte til 5,3 millionar palestinske flyktningar på Vestbreidda og Gazastripa og i Jordan, Libanon og Syria.

USA har sidan 1949 vore den største bidragsytaren til UNRWA og har dekka rundt ein firedel av budsjettet til organisasjonen.

Kuwait-bidrag

Sjef i UNRWA på Gazastripa, Matthias Schmale, åtvara for få dagar sidan mot matmangel på Gazastripa, der organisasjonen forsyner rundt 1 million menneske med matrasjonar og driv 267 skular og 21 sjukehus og klinikkar.

Berre Kuwait har til no lova ekstraløyving til UNRWA, drygt 7 millionar kroner, for å dekke opp for kuttet frå amerikanarane.

Framskundar

15 andre land har lova å framskunde utbetalingane i år, blant dei Noreg. Det er ikkje nok, åtvara ein representant frå UNRWA i New York under møtet fredag.

– UNRWA står overfor ein eksistensiell finansiell krise, sa Peter Mulrean fredag.

– USA har enno ikkje forklart kvifor dei avgjorde å kutte 60 millionar dollar, la han til.

Vil presse palestinarane

FN-ambassadøren til USA Nikki Haley slo i førre månad fast at USA først tek opp att bistanden til palestinarane dersom dei vender tilbake til forhandlingsbordet og blir samde med Israel om ein fredsavtale.

President i Palestina Mahmoud Abbas nektar å ha noko meir med amerikanarane å gjere, og viser til at Donald Trump har godkjent Jerusalem som hovudstad i Israel.

Formålslaust

Abbas har også gjort det klart at palestinarane finn det formålslaust å forhandle med Israel, all den tid landet held fram å utvide dei ulovlege busetninga på dei okkuperte Vestbreidda.

I neste månad skal det haldast ein givarkonferanse for UNRWA i Genève, der håpet er å samle nok bidrag til å fylle opp for bortfallet av amerikansk støtte. generalsekretær i FN António Guterres deltar på konferansen, men det er uklart om USA stiller.

(©NPK)