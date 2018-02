Kongressen vart ikkje einig om budsjettavtale før fristen

utenriks

Senatet avgjorde seint torsdag og ta ein pause fram til 0.01, før dei tek opp att forhandlingane.

Om Kongressen ikkje blir einig om eit nytt vedtak som sikrar finansiering av det amerikanske statsapparatet, kan fleire hundre tusen offentlege tilsette bli utestengde frå jobben utan lønn fredag.

Sidan 1990 er det skjedd fire gonger at partia ikkje har klart å bli einige om eit budsjett innan fristen.

Senator sette foten ned

Det er den republikanske senatoren Rand Paul som torsdag forseinka avstemmingsprosessen, ettersom han er imot den nye avtalen. Han meiner den vil føre til nye billionunderskot på budsjettet.

– Eg stilte til val fordi eg var imot president Obamas billionunderskot. No er både republikanarar og demokratar einige om det same. Eg kan ikkje med god samvit gå med på dette, sa Paul.

For at budsjettavtalen skal gå gjennom, må den godkjennast både av Senatet og Representanthuset, før den blir signert av president Donald Trump.

Heller ikkje i januar vart partane einige, og 22. januar underskreiv Trump ein mellombels budsjettavtale etter eit kompromiss i Kongressen. Helga før måtte fleire offentlege etatar stengje.

Betent debatt

Eit anna vanskeleg tema er ulovleg innvandring. Som vilkår for å stemme for ei budsjettforlenging, krev demokratane at republikanarane opnar for at 800.000 unge som vart tekne med til USA ulovleg som barn, får bli i USA, gjennom det såkalla DACA-programmet.

Onsdag sette demokratanes mindretalsleiar Nancy Pelosi talerekord i Representanthuset, då ho i åtte timar argumentere mot budsjettavtalen. Grunnen til dette er at avtalen ikkje inneber ein juridisk løysing som beskyttar desse immigrantane, også kalla «Dreamers».

(©NPK)