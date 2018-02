FN: Mens IS forvitrar, står al-Qaida støtt 

utenriks

– Grupper med tilknyting til al-Qaida held fram med å vere den største terrortrusselen i fleire regionar som Somalia og Jemen. Det blir stadig bekrefta av den kontinuerlege straumen av angrep, står det i rapporten som er sendt til FNs tryggingsråd.

Fatah al-Sham, tidlegare kjent som Nusrafronten og al-Qaidas forlengde arm i Syria, er ifølgje FN den gruppa som står sterkast. Organisasjonen består av mellom 7.000 og 10.000 krigarar, inkludert fleire tusen framandkrigarar.

– Mens IS mista grepet på Syria og Irak i fjor, fortset al-Qaida å vere merkverdig motstandsdyktig, heiter det vidare.

I rapporten kjem det fram at al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP), med hovudsete i Jemen, fungerer som eit kommunikasjonsknutepunkt for organisasjonen.

Vidare heiter det at grupper med tilknyting til al-Qaida utgjer ein minst like stor trussel som IS – som for augneblinken ikkje klarer å posisjonere seg – i Vest-Afrika og Sør-Asia.

(©NPK)