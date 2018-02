EU-parlamentarikarar fordømmer Tyrkias Syria-offensiv

utenriks

Parlamentarikarane oppfordrar samtidig i ein resolusjon Tyrkia til å oppheve unntakstilstanden som blei innført etter det mislukka militærkuppet for to år sidan. Dei meiner unntakstilstanden blir misbrukt for å rettferdiggjere undertrykking av legitim og fredeleg motstand.

I resolusjonen heiter det at pengar som skal hjelpe Tyrkia med å førebu seg på EU-medlemskap, berre bør bli utbetalt dersom Ankara beveger seg mot meir demokrati, betre rettsvern og ein betre menneskerettssituasjon.

Tyrkia innleidde forhandlingar om EU-medlemskap i 2005, men forhandlingane står stille, og eit medlemskap synest å vere langt unna.

(©NPK)